Чтобы сохранить страну в этот острый период, каждый должен заниматься своим делом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета Министров,

“Если мы хотим сохранить страну в этот острый период, мы должны заниматься каждый своим делом. Ничего больше от вас не надо. Я занимаюсь своим делом, вы это видите каждый день. Правительству и Национальному банку поручено только: одним – экономика, вторым – финансы”, – подчеркнул глава государства.

При этом Президент обратил внимание, что Нацбанк и правительство должны вместе принимать все решения: “Сегодня не до того, что мы независимое правительство, Нацбанк независимый, а Президент пусть принимает решения. Собирайтесь и принимайте все экономические решения – выверенные, разумные, на перспективу. Если видите обострение ситуации в экономике, финансах, принимайте решение. Золотовалютных резервов у нас достаточно. Если кто-то ошалел и бегает за курсом рубля – это их право, мы же выбрали такую экономику”.

“Принимайте нормальные решения, прекратите играться в эту рыночную вакханалию, в противном случае ответите по законам военного времени, уважаемые друзья”, – предупредил Президент.

Он обратил внимание, что народ на референдуме поддержал поправки в Конституцию, которые среди прочего предусматривают и перераспределение полномочий. “Даже те, кто не хотел менять ситуацию в стране, нас поддержали. Люди чувствуют, что происходит, лучше, чем мы с вами. Это нам сигнал. Это прежде всего мне сигнал – действуй. Предложил – мы тебя поддержали. Действуй. Поэтому я убедительно всех вас прошу. Чрезвычайщины – никакой сейчас. Обострения – никакого. Сейте, убирайте, когда придет время, женитесь, выходите замуж, рожайте детей, кушайте, выпивайте, но в меру, чтобы голову не потеряли – живите обычной жизнью. Когда нужно будет, я вас позову. Мы пока с военными контролируем ситуацию. Это наше дело святое”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

belta.by