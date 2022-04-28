Чья война на Украине и за что она ведется/ Всплеск наркотрафика: почему не сработала статья 328 (видео)

00:00 Смотрите в специальном выпуске программы «ОбъективНо» на ОНТ (от 27.04.2022):

00:14 Поле битвы – Украина. За что на самом деле ведется война, кто именно воюет и кому выгодно все происходящее? Какой новый мировой порядок идет на смену старому? Гости: — председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных; — политический обозреватель Алексей Авдонин

35:59 В Беларуси всплеск по наркотикам. Какова сейчас обстановка на фронте борьбы с наркоманией и наркотрафиком? Почему не сработала наркотическая статья 328?

Гости:

— заместитель министра внутренних дел Беларуси

– начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич;

— начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова