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Чья война на Украине и за что она ведется/ Всплеск наркотрафика: почему не сработала статья 328 (видео)

28.04.2022
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00:00 Смотрите в специальном выпуске программы «ОбъективНо» на ОНТ (от 27.04.2022):

00:14 Поле битвы – Украина. За что на самом деле ведется война, кто именно воюет и кому выгодно все происходящее? Какой новый мировой порядок идет на смену старому? Гости: — председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных; — политический обозреватель Алексей Авдонин

35:59 В Беларуси всплеск по наркотикам. Какова сейчас обстановка на фронте борьбы с наркоманией и наркотрафиком? Почему не сработала наркотическая статья 328?

Гости:

— заместитель министра внутренних дел Беларуси

– начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич;

— начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова

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