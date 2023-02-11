Цифры шокируют. Как отличаются в Беларуси зарплаты руководителей торговых сетей и их работников

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 февраля на совещании по вопросам ценообразования в очередной раз привлек внимание к проблеме огромного разрыва между зарплатами руководителей и рядового персонала в некоторых торговых сетях, сообщает БЕЛТА.

Комитет государственного контроля предоставил информацию о размерах среднемесячной заработной платы руководителей и работников отдельных торговых сетей в 2022 году.

В некоторых случаях разница в десятки раз. В то время как руководство торговых сетей ежемесячно получает зарплату, которой хватило бы на приобретение неплохой квартиры в Минске или представительского автомобиля, рядовые работники имеют совсем небольшую зарплату, гораздо ниже средней по стране.

БЕЛТА приводит информацию по зарплатам целиком:

ООО «Евроторг» (торговая сеть «Евроопт»)

Руководитель — Br193,1 тыс.

Продавец — Br1 тыс.

Кассир-контролер — Br1,1 тыс.

Средняя зарплата по организации — Br1,4 тыс.

ЗАО «Патио» (сеть «Пятый элемент»)

Руководитель — Br148,7 тыс.

Продавец — Br1,6 тыс.

Кассир-контролер — Br0,9 тыс.

Средняя зарплата по организации — Br1,7 тыс.

ИУПКП «БелВиллесден» (торговая сеть «Гиппо»)

Руководитель — Br98,6 тыс.

Продавец — Br1 тыс.

Кассир-контролер — Br1,3 тыс.

Средняя зарплата по организации — Br1,5 тыс.

ООО «Санта Ритейл» (торговая сеть «Санта»)

Руководитель — Br37,4 тыс.

Продавец — Br1 тыс.

Кассир-контролер — Br1,1 тыс.

Средняя зарплата по организации — Br1,2 тыс.

ООО «Фикс Прайс Запад» (сеть «Фикс Прайс»)

Руководитель — Br69,2 тыс.

Продавец-консультант — Br0,9 тыс.

Средняя зарплата по организации — Br1,2 тыс.

ООО «Электросервис и Ко» (сеть «Электросила»)

Руководитель — Br30,2 тыс.

Продавец — Br1,3 тыс.

Кассир-контролер — Br1,3 тыс.

Средняя зарплата по организации — Br2,2 тыс.

ООО «Еврозапчасть» (магазины ARMTEK)

Руководитель — Br28,3 тыс.

Средняя зарплата по организации — Br2,3 тыс.

ООО «Табак Инвест» (торговая сеть «Корона»)

Руководитель — Br15,4 тыс.

Продавец — от Br0,8 тыс. до Br1,3 тыс.

Кассир-контролер — от Br0,9 тыс. до Br1,4 тыс.

Средняя зарплата по организации — Br1,6 тыс.

ЗАО «Эрнис» (магазины «Материк» и «Палас»)

Руководитель — Br12 тыс.

Продавец — Br1,4 тыс.

Кассир-контролер — Br1,4 тыс.

Средняя зарплата по организации — Br1,8 тыс.

ЗАО «Юнифуд» (торговая сеть «Алми»)

Руководитель — Br11,8 тыс.

Продавец — Br0,85 тыс.

Кассир-контролер — Br0,85 тыс.

Работники — Br1,1 тыс.

На данную проблему глава государства обращал внимание еще в октябре 2022 года, когда поручал в масштабах страны выработать эффективную систему регулирования цен. Теперь же он поинтересовался, как обстоят дела в этом зарплатном вопросе. Обращаясь к представителям СМИ, глава государства сказал: «Вы, пожалуйста, Комитет госконтроля и правительство встряхните так, чтобы они вам назвали все факты, где в 30-40 раз «великие» деятели, руководители получают зарплату выше, чем обычный продавец и другие. А потом бегают по сетям и кричат: «Ах, Президент задавил!» Бунт поднимают. Хотят этих бедолаг приподнять и опять устроить какую-то бучу».

«Но опыт у меня есть, как с этой бучей разбираться. И будут разборки жесточайшие. Поэтому до людей — продавцов — надо довести: вот Br800 или Br1 тыс. ваша зарплата, а вот Br50-60 тыс. зарплата у этих так называемых владельцев», — добавил белорусский лидер.

Глава государства еще раз обратил внимание, что соотношение зарплат работника и руководителя, владельца торговой организации должно быть в пределах 1 к 8. «Однако в отдельных торговых сетях данное требование не выполняется. Например, в «БелВиллесден» (сеть «Гиппо». — Прим. БЕЛТА) коэффициент составил аж 67, — привел ряд фактов Президент. — «Евроторг» — почти 42, «Доброном» — 12. Это что, нормально? Они что, работают больше, чем продавец?»

По завершении совещания председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов рассказал журналистам, что в целом ряде случаев зарплаты у руководства торговых сетей как росли, так и растут. «Они в прошлый раз, я озвучивал цифры, были большие. То сейчас… Например, если у человека была зарплата Br148 тыс., то сейчас она Br193 тыс. У некоторых зарплаты скакнули в 4 раза. У некоторых в два раза. Кто-то получает Br147 тыс., кто-то Br98 тыс., кто-то Br36 тыс. А Br36 тыс. на фоне Br193 тыс. кажется уже и… (не такой высокой цифрой. — Прим. БЕЛТА)», — рассказал он.

Но дело даже не в зарплатах руководства, а в социальной справедливости, о чем говорил Президент. «Если бы был соответствующий рывок и по зарплатам служащих, но этого не происходит. А если брать экономический итог работы сетей, то, в принципе, за прошлый год по прибыли они сработали в два раза больше, чем в 2021 году. То есть ресурсы у них есть», — констатировал председатель КГК.

«Если брать зарплату кассиров, то это Br800-1200. И я бы не сказал, что она растет семимильными шагами в зависимости от той прибыли, которую получает та или иная торговая сеть. Этот вопрос социальной справедливости, который поднимает Президент, должен быть решен», — подчеркнул Василий Герасимов.

Он также отметил, что соотношение зарплат в промышленности в Беларуси установлено на уровне 1 к 8. «Вот что-то аналогичное должно быть и у них (в торговле. — Прим. БЕЛТА). Или же идти по пути других стран, когда облагаются сверхдоходы большим налогообложением. Сейчас мы в ближайшее время выработаем эти пути. Плюс было поручение, что сети должны нести какую-то социальную нагрузку. Вот у нас, например, с Минздравом есть определенные задумки. Это было бы благое дело», — резюмировал Василий Герасимов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram