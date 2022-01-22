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COVID-19: омикрон быстрыми шагами замещает дельта-штамм

22.01.2022
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Омикрон быстрыми шагами замещает дельта-штамм, заявил 21 января в программе “Панорама” на телеканале “Беларусь 1” министр здравоохранения Дмитрий Пиневич,

“Он если не семимильными, то быстрыми шагами замещает дельта-штамм. Недели полторы-две будет достаточно пестрая, может быть, уникальная ситуация, когда будет грипп, дельта-штамм, омикрон”, – сказал Дмитрий Пиневич.

Министр выразил надежду на то, что омикрон заместит дельта. “У него более высокая контагиозность, то есть передача более легкая, но патогенность его ниже, чем у дельта-штамма, а формирование иммунитета в любом случае происходит. Поэтому мы должны получить коллективный иммунитет”, – отметил он.

 

 

 

Говоря об ограничениях на международные поездки, Дмитрий Пиневич обратил внимание: такие меры, согласно ВОЗ, не показали эффективность. Тем более сейчас доступна вакцинация, есть стандарты лечения. “Я надеюсь, что мы все-таки увидим мир, свободный от некоторых элементов истерии, которая связана с нынешней пандемической ситуацией”, – заключил он.-

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