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ЦТ по географии планируют написать более 1 тыс. абитуриентов

04.07.2022
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Централизованное тестирование по географии сегодня планируют написать более 1 тыс. абитуриентов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

«Сегодня состоится централизованное тестирование по географии. Его планируют написать более 1 тыс. абитуриентов», — проинформировал Юрий Миксюк.

Последним состоится ЦТ по всемирной истории (Новейшее время), пройдет оно 6 июля.

Резервными днями ЦТ по белорусскому и русскому языкам определены 12 и 14 июля, по остальным предметам — 12 и 16 июля.

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