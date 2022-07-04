ЦТ по географии планируют написать более 1 тыс. абитуриентов

Централизованное тестирование по географии сегодня планируют написать более 1 тыс. абитуриентов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

«Сегодня состоится централизованное тестирование по географии. Его планируют написать более 1 тыс. абитуриентов», — проинформировал Юрий Миксюк.

Последним состоится ЦТ по всемирной истории (Новейшее время), пройдет оно 6 июля.

Резервными днями ЦТ по белорусскому и русскому языкам определены 12 и 14 июля, по остальным предметам — 12 и 16 июля.