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ЦТ по иностранному языку планируют написать около 27 тыс. абитуриентов

26.06.2022
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Централизованное тестирование по иностранному языку планируют написать около 27 тыс. абитуриентов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

«Сегодня в Беларуси пройдет централизованное тестирование по иностранному языку. Испытания состоятся по пяти языкам: английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому. Всего в аудитории ЦТ сегодня планируют попасть около 27 тыс. абитуриентов», — проинформировал Юрий Миксюк.

Испытание начнется в 11.00. Прибыть в пункт сдачи ЦТ лучше всего за 30 минут. При себе нужно иметь зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта (пластиковая смарт-карта), вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца, справку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность), ручку с чернилами черного цвета. После вскрытия пакета с тестами в аудитории никого пустят.

Следующим предметом ЦТ станет химия, ее абитуриенты напишут 28 июня, испытание по физике состоится 30 июня, по истории Беларуси — 2 июля, тест по географии абитуриенты напишут 4 июля, по всемирной истории (Новейшее время) — 6 июля.

Резервными днями ЦТ по белорусскому и русскому языкам определены 12 и 14 июля, по остальным предметам — 12 и 16 июля.

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