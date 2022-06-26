ЦТ по иностранному языку планируют написать около 27 тыс. абитуриентов
Централизованное тестирование по иностранному языку планируют написать около 27 тыс. абитуриентов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
«Сегодня в Беларуси пройдет централизованное тестирование по иностранному языку. Испытания состоятся по пяти языкам: английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому. Всего в аудитории ЦТ сегодня планируют попасть около 27 тыс. абитуриентов», — проинформировал Юрий Миксюк.
Испытание начнется в 11.00. Прибыть в пункт сдачи ЦТ лучше всего за 30 минут. При себе нужно иметь зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта (пластиковая смарт-карта), вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца, справку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность), ручку с чернилами черного цвета. После вскрытия пакета с тестами в аудитории никого пустят.
Следующим предметом ЦТ станет химия, ее абитуриенты напишут 28 июня, испытание по физике состоится 30 июня, по истории Беларуси — 2 июля, тест по географии абитуриенты напишут 4 июля, по всемирной истории (Новейшее время) — 6 июля.
Резервными днями ЦТ по белорусскому и русскому языкам определены 12 и 14 июля, по остальным предметам — 12 и 16 июля.