Общество

Cуверенитет и независимость Беларуси — вещи постоянные, и это даже не обсуждается

02.08.2022
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Суверенитет и независимость Беларуси — вещи постоянные, и это даже не обсуждается. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 1 августа при принятии кадровых решений, передает корреспондент БЕЛТА.

«Главный вопрос — это экономика. Это вопрос номер один. Будет экономика — будет все остальное. При этом хочу заметить: суверенитет и независимость Беларуси (о чем так много говорят и подкидывают нам эти идеи с Запада, что мы чуть ли не теряем суверенитет и независимость нашей страны, сотрудничая с Россией), хочу прямо сказать вам как будущему представителю не только Президента нашей страны в России, — вещи постоянные. Это даже не обсуждается», — подчеркнул Александр Лукашенко, назначая заместителя главы Администрации Президента Дмитрия Крутого послом Беларуси в России.

Глава государства в очередной отметил, что Беларусь и Россия могут выстроить теснейший союз, при этом сохранив свои суверенитет и независимость. «Мы достаточно умные люди. И в России Президент абсолютно вменяемый и понимающий, в каком направлении мы должны двигаться. Поэтому, сохраняя независимость России и Беларуси, мы сможем выстроить такой союз, которому могут позавидовать и федеральные, и конфедеративные государства, и, может, даже унитарные государства», — заявил Александр Лукашенко.

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