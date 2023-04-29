«Цветочная лавка» в Лунинце задает тон цветочной моде!

Выбирая подарок близкому человеку, мы часто сталкиваемся с дилеммой – что подарить? Почему бы не подарить чарующие цветы или красивую цветочную композицию?! Можете не сомневаться, с такой задачей справится даже самый маленький букетик, не говоря уже об огромной охапке роз. В этом убеждена хозяйка новой «Цветочной лавки».

Торговая точка размещается в здании «ДОСААФ» (подвальное помещение) в Лунинце. Цветы – в широком ассортименте и имеют привлекательную цену. Они хранятся в стеклянном холодильнике, где кондиционер поддерживает необходимый тепловой режим. В магазине можно заказать тематические композиции, дополненные декоративными растениями и фирменными аксессуарами. Букет невесты, корзина роз для любимой, стильный букет для начальника – опытные флористы составят композицию для любого торжества, выслушав все ваши пожелания.

В магазине можно приобрести и комнатные растения, возле каждого вазона – рекомендации по уходу.

Вы не поверите, но здесь есть цветы, которые вы не найдете ни в одном магазине Лунинетчины. Изюминкой торговой точки является эксклюзивная кованая продукция. Да-да, тут есть розы из металла! А также разнообразная сувенирная продукция, наборы для камина, элементы благоустройства. Любое изделие из металла могут изготовить для вас по индивидуальному заказу.

Особый шарм магазину придают картины, автором которых является лунинчанка. Их также можно приобрести как для подарка, так и для дизайна интерьера.

«Цветочная лавка» заключает договора на поставку цветов и букетов с организациями. Фишка магазина – рабочий день в режиме «24/7» и доставка цветов до адресата.

Для этого достаточно позвонить по телефонам: 8-044-740-12-08 («Цветочная лавка»), 8-029-806-01-10 (мастерская по художественной ковке), информацию можно найти «ВКонтакте» – «Цветочная лавка» и в Инстаграме – flowershop.luninets.

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