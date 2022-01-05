Общество

Дальнобойщик пытался ввезти в Беларусь почти 180 кг психотропов

05.01.2022
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В Бресте следователи завершили расследование уголовного дела в отношении иностранца, пытавшегося ввезти в Беларусь 177 кг психотропов, сообщает официальный представитель областного УСК Роман Зармаев.

Таможенники 14 декабря 2020 года задержали на границе 42-летнего водителя-международника. В тайнике автопоезда, которым управлял иностранец, было найдено более 177 кг особо опасных психотропных веществ и прекурсоров в виде таблеток, порошка и кристаллов. Мужчина их вез в Россию транзитом через Беларусь. Было изъято около 20 млн доз психотропов.

Следователь допросил обвиняемого и свидетелей. Проведены экспертные исследования. Было направлено более 15 международных просьб, поручений и запросов об оказании правовой помощи в различные государства. При изучении личности обвиняемого выяснилось, что раньше он привлекался к уголовной ответственности на территории Европейского союза за совершение имущественных преступлений.

Действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотиков и психотропов в крупном размере) и ч.2 ст.328-1 (незаконное перемещение через границу наркотиков и психотропов в крупном размере) УК. Фигурант заключен под стражу.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

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