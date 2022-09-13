Даниилу Белякову необходима наша помощь

Даниилу Белякову 12 лет. В возрасте 3-х лет ему поставили диагноз – детский аутизм, и с тех пор он считается инвалидом детства. Для покупки лекарственных препаратов и прохождения терапевтических курсов его семье нужны немалые средства.

– Даниил не общается, практически не разговаривает и не отвечает на вопросы, – рассказывает глава семьи Юрий Беляков. – Но вместе с тем мой сын очень жизнерадостный. Как и все дети, любит мультфильмы, игрушки и свою собаку – черного американского кокер-спаниеля по кличке Рик.

В 2017 году в лечении мальчика использовали новые препараты, которые помогли значительно улучшить состояние. Даниил произнес первые осмысленные слова, начал учиться общаться. Но подобное лечение необходимо продолжать.

– К сожалению, мы не в состоянии сами оплатить полугодовой курс в московской клинике. На лечение, а также сдачу всех необходимых анализов нужно почти четыре тысячи евро. Аренду жилья в Москве и питание мы будем оплачивать за свой счет, – рассказывает Юрий Беляков. – Чтобы самостоятельно собрать необходимую сумму, нашей семье потребуется несколько лет. Потому что жена не работает, ухаживает за больным ребенком, а большая часть моей зарплаты уходит на лечение и питание. Без вашей помощи нам не справиться.

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 511 ОАО «АСБ Беларусбанк» – г. Минск, ул. Долгобродская, 1; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X:

Пополнить баланс МТС: +375 29 741-19-41

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Евро – BY96AKBB31340000040425220268

Российские рубли – BY59AKBB31340000040385220268

Назначение платежа: Для зачисления на счет Белякова Юрия Александровича на лечение и реабилитацию сына Белякова Даниила Юрьевича.

https://belarusbank.by/ru/33139/33142/30394/blagotvoritelnost/4899

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