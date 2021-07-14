Данные по коронавирусу на 14 июля

По сведениям Министерства здравоохранения Республики Беларусь , за последние сутки положительный тест на COVID-19 был выявлен у 586 человек. Всего, с начала пандемии коронавируса в Беларуси зарегистрировано 429 тысяч 181 человек с коронавирусной инфекций.

Скончались от COVID-19 за все время 3 276 пациентов. Выздоровели – 422 тысячи 374 человека.

Проведено 6 миллионов 999 тысяч 628 тестов. Первую дозу вакцины от коронавируса уже получили более 1,13 миллиона человек, в том числе более 717,2 тысяч человек уже прошли полный курс вакцинации против COVID-19.