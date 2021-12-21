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Данные соцопроса: более четверти белорусов возлагают на себя ответственность за качество жизни

Более четверти белорусов возлагают на себя ответственность за качество жизни. Такие данные социологического исследования “Беларусь. Мнение о будущем” привел руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: если ваша жизнь ухудшается, то кто в этом виноват?

Согласно социсследованию, 26,2% белорусов считают, что виноваты сами. 19,4% ответили, что их жизнь не ухудшается. Ответственность на государство возлагают 12% респондентов, на правительство – 11,8%, правительства других стран – 9,3%, оппозицию – 8,8%, Президента – 4,6%.

“Обращает на себя внимание все большая опора на собственные силы, понимание того, что в жизни многое зависит от тебя. И тот потребительский элемент, который часто присутствовал, что тебе должны всегда и за все, – понемногу уходит и ощущение опоры на собственные силы становится все мощнее. Люди понимают, что надо учиться, работать, приобретать какие-то навыки, потому что сейчас время настолько быстро меняется, что сидеть и рассчитывать на старые наработки не приходится ни государству, ни конкретному человеку. И вот это понимание все больше у людей возникает и завладевает их умами”, – отметил Сергей Мусиенко.

Руководитель Аналитического центра EcooM обратил внимание, что 9,3% белорусов возлагают ответственность на правительства других стран, которые хотят сделать нашу жизнь хуже. “Через своих адептов или напрямую призывают к санкциям и ограничениям. Это недопустимо в международной политике, когда из-за пределов страны начинают тебя регулировать. Но заметьте, все больше мы сталкиваемся с таким желанием порегулировать Россией, Китаем, Беларусью”, – добавил он.

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ “Институт социологии НАН Беларуси” совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование “Беларусь. Мнение о будущем”. В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность – экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.

Следует отметить высокий интерес граждан к анкетированию, большинство из которых положительно восприняли интерес социологов к их позиции и оценкам. Опрос воспринят как возможность донести свое мнение о текущих процессах, волнующих проблемах и будущем страны. Граждане высказывали пожелания более частого проведения подобных социологических исследований.

belta.by

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