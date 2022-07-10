Дары леса и территории неблагоприятные для их сбора в Лунинецком районе

В связи с наступление сезона массовой заготовки «даров леса» нужно помнить, что ягоды и грибы способны накапливать радионуклиды. Об этом важно знать не только тем, кто отправляется в лес, но и тем, кто приобретает дикорастущие ягоды и грибы в оборудованных местах торговли, на рынках и просто у знакомых.

В Лунинецком районе есть зоны, где дикорастущая продукция (грибы, ягоды, лекарственные травы и др.), а также мясо диких животных и рыба местного улова могут представлять угрозу для здоровья людей. По

результатам исследований отобранных образцов, проведенных лабораториями ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» и Лунинецкого районного ЦГЭ за 2021 год, наиболее неблагоприятными районами для сбора ягод и грибов

являются территории Дятловичского, Вульковского и Синкевичского лесничеств.

Радиационную обстановку в районе можно узнать позвонив в местный лесхоз или лесничество. В лесу следует обращать внимание на указатели радиационной опасности, которые размещены на въездах в потенциально опасные участки леса. В случае покупки вышеуказанной продукции, каждый покупатель

имеет право потребовать справку из лаборатории или самому отнести их на радиометрический контроль.

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо должно иметь документы, подтверждающие безопасность реализуемой продукции по показателям радиационной безопасности, а покупатель имеет право проверить при покупке наличие этого документа. Не приобретайте пищевые продукты в неустановленных местах, не рискуйте своим здоровьем и здоровьем близких вам людей!

Радиационный контроль пищевых продуктов можно провести бесплатно и достаточно быстро в Лунинецком районном ЦГЭ, расположенном по адресу: г. Лунинец, ул. Красная, 162, телефон для справок 45924, 64616.

Объем пробы продукции, предоставляемой населением для исследования, доложен составлять не менее 0,5 л. Данный вид исследования не является разрушающим для образца. Соблюдая эти простые правила и настороженность, вы тем самым обезопасите себя и своих близких от

попадания и накопления в организме радиоактивных веществ.