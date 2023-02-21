Новости районаОбщество

Датчик контроля скорости 21 февраля установили в Лунинецком районе

21.02.2023
129

НА КАКИХ УЧАСТКАХ ДОРОГ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 21 ФЕВРАЛЯ УСТАНОВЛЕНЫ ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ:

с 07:00 до 19:00 часов на 36 км (+100м) автодороги М1 в Жабинковском районе. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на 332 км (+600м) автодороги М-10 «Гомель-Кобрин» в Лунинецком районе. Ограничение скорости движения 70 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на ул. 28 Июля (мост через р.Мухавец) в городе Бресте. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на ул. Вильчковского вблизи дома №46 в городе Барановичи. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на 65 км (+700м) автодороги М1/E30 «Брест-Минск». Ограничение скорости движения 90/70 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на пр-те Машерова вблизи дома № 67 в городе Бресте. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of КГК открывает горячую линию по вопросам деятельности операторов сотовой связи

КГК открывает горячую линию по вопросам деятельности операторов сотовой связи

21.02.2023
Photo of В Смолевичском районе в ДТП погибли 11 человек

В Смолевичском районе в ДТП погибли 11 человек

20.02.2023
Photo of Правовой профсоюзный прием граждан провели в Лунинце

Правовой профсоюзный прием граждан провели в Лунинце

20.02.2023
Photo of Какой будет обновленная Концепция нацбезопасности. Подробности заседания Совбеза во главе с Лукашенко

Какой будет обновленная Концепция нацбезопасности. Подробности заседания Совбеза во главе с Лукашенко

20.02.2023
Photo of В Лунинце планируется расширение полигона твёрдых коммунальных отходов

В Лунинце планируется расширение полигона твёрдых коммунальных отходов

20.02.2023
Photo of На общественное обсуждение вынесена концепция проекта микрорайона многоквартирной жилой застройки в Лунинце

На общественное обсуждение вынесена концепция проекта микрорайона многоквартирной жилой застройки в Лунинце

20.02.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть