Датчик контроля скорости 21 февраля установили в Лунинецком районе

НА КАКИХ УЧАСТКАХ ДОРОГ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 21 ФЕВРАЛЯ УСТАНОВЛЕНЫ ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ:

с 07:00 до 19:00 часов на 36 км (+100м) автодороги М1 в Жабинковском районе. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на 332 км (+600м) автодороги М-10 «Гомель-Кобрин» в Лунинецком районе. Ограничение скорости движения 70 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на ул. 28 Июля (мост через р.Мухавец) в городе Бресте. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на ул. Вильчковского вблизи дома №46 в городе Барановичи. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на 65 км (+700м) автодороги М1/E30 «Брест-Минск». Ограничение скорости движения 90/70 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на пр-те Машерова вблизи дома № 67 в городе Бресте. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

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