Датчики контроля скорости на дорогах Брестской области и Лунинецкого района

На улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах Брестской области 8 июня установлены датчики контроля скорости на следующих участках автодорог:

с 12:00 до 24:00 часов на Варшавском шоссе (путепровод) в городе Бресте. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на 332 км (+600м) автодороги М-10 «Гомель-Кобрин» в Лунинецком районе. Ограничение скорости движения 70 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на пр. Советском вблизи дома № 41 в городе Барановичи. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на пр-те Машерова вблизи дома № 67 в городе Бресте. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на 65 км (+700м) автодороги М1/Е30 «Брест-Минск» в Кобринском районе. Ограничение скорости движения 90/70 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на ул. Дружбы вблизи дома № 24 в городе Кобрине. Ограничение скорости движения 40 км/ч.

Информация ГАИ УВД Брестского облисполкома

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