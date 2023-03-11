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Датчики контроля скорости установлены на дорогах Брестчины, в том числе и в Лунинецком районе

11.03.2023
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НА КАКИХ УЧАСТКАХ ДОРОГ БРЕСТЧИНЫ 11 МАРТА УСТАНОВЛЕНЫ ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ:

с 07:00 до 19:00 часов на 36 км (+100м) автодороги М1 в Жабинковском районе. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на 332 км (+600м) автодороги М-10 «Гомель-Кобрин» в Лунинецком районе. Ограничение скорости движения 70 км/ч.

с 12:00 до 24:00 часов на ул. 28 Июля (мост через реку Мухавец) вблизи дома № 50 в городе Бресте. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на 30 км (+450м) автодороги Р-99 «Барановичи-Волковыск-Пограничный-Гродно». Ограничение скорости движения 90/70 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на 56 км (+800м) автодороги М1/E30 «Брест-Минск». Ограничение скорости движения 90/70 км/ч.

с 12:00 до 24:00 часов на пр-те Машерова вблизи дома № 67 в городе Бресте. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

Информация ГАИ УВД Брестского облисполкома

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