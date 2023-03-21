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Датчики контроля скорости установлены на дорогах Брестской области, в том числе и в Лунинецком районе

21.03.2023
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На улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах Брестской области 21 марта установлены датчики контроля скорости на следующих участках автодорог:

с 07:00 до 19:00 часов на 36 км (+100м) автодороги М1 в Жабинковском районе. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на 332 км (+600м) автодороги М-10 «Гомель-Кобрин» в Лунинецком районе. Ограничение скорости движения 70 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на ул. 28 Июля (мост через р. Мухавец) вблизи дома №50 в городе Бресте. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на ул. Вильчковского вблизи дома № 46 в городе Барановичи. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на 56 км (+800м) автодороги М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ»в Кобринском районе. Ограничение скорости движения 90/70 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на пр-те Машерова вблизи дома № 67 в городе Бресте. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

Информация ГАИ УВД Брестского облисполкома

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