МикашевичиНовости районаОбразованиеОбщество

«Декада кибербезопасности «КиберДети» в Лунинецком районе

22.05.2023
47

C 23 мая  по 1 июня на территории Лунинецкого района будет проведена профилактическая акция «Декада кибербезопасности «КиберДети».

Как рассказала “Лунінецкім навінам” старший оперуполномоченный Лунинецкого РОВД Ирина Ванюк, в рамках данной акции сотрудниками Лунинецкого РОВД и сотрудниками отдела по образования Лунинецкого райисполкома будет проведен комплекс мероприятий, направленных на противодействие киберпреступности и повышение цифровой грамотности обучающихся, их родителей и педагогических работников.

Планируется провести выступления в трудовых коллективах и учебных заведениях, с целью доведения до населения актуальных способов совершения киберпреступлений. Организовано распространение профилактической информации и наглядной информационной продукции в учреждениях образования, на объектах социального назначения и транспортной инфраструктуры, в местах массового пребывания граждан, а также посредством их официальных аккаунтов интернет-сайтов и социальных сетях.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Приём документов в Брестскую санаторную школу-интернат

Приём документов в Брестскую санаторную школу-интернат

22.05.2023
Photo of Американский вредитель снова “атакует” Лунинец

Американский вредитель снова “атакует” Лунинец

22.05.2023
Photo of Типичные нарушения в ЖКХ и возврат в бюджет сотен тысяч рублей в Брестской области

Типичные нарушения в ЖКХ и возврат в бюджет сотен тысяч рублей в Брестской области

22.05.2023
Photo of Житель Лунинецкого района съездил в лес и “насобирал” кучу административных статей

Житель Лунинецкого района съездил в лес и “насобирал” кучу административных статей

22.05.2023
Photo of Виктория Цуба из Микашевич среди призёров областного конкурса

Виктория Цуба из Микашевич среди призёров областного конкурса

22.05.2023
Photo of Прадстаўнікі Лунінеччыны прынялі ўдзел у фестывалі “Таночак”

Прадстаўнікі Лунінеччыны прынялі ўдзел у фестывалі “Таночак”

22.05.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть