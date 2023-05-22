«Декада кибербезопасности «КиберДети» в Лунинецком районе

C 23 мая по 1 июня на территории Лунинецкого района будет проведена профилактическая акция «Декада кибербезопасности «КиберДети».

Как рассказала “Лунінецкім навінам” старший оперуполномоченный Лунинецкого РОВД Ирина Ванюк, в рамках данной акции сотрудниками Лунинецкого РОВД и сотрудниками отдела по образования Лунинецкого райисполкома будет проведен комплекс мероприятий, направленных на противодействие киберпреступности и повышение цифровой грамотности обучающихся, их родителей и педагогических работников.

Планируется провести выступления в трудовых коллективах и учебных заведениях, с целью доведения до населения актуальных способов совершения киберпреступлений. Организовано распространение профилактической информации и наглядной информационной продукции в учреждениях образования, на объектах социального назначения и транспортной инфраструктуры, в местах массового пребывания граждан, а также посредством их официальных аккаунтов интернет-сайтов и социальных сетях.

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