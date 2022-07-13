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Декадная норма осадков. Непогода нарушила электроснабжение в 30 населенных пунктах Брестской области

13.07.2022
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Энергетики Брестской области восстанавливают электроснабжение, нарушенное сильными порывами ветра 12 июля. Такая информация размещена в социальных сетях РУП «Брестэнерго»

Непогода затронула почти все районы области. Ветер обламывал крупные ветки, выворачивал с корнем деревья, которые при падении обрывали провода линий электропередачи.

По оперативной информации, на 7.00 13 июля временные перебои с электроснабжением наблюдались в 30 населенных пунктах области. Отключения зафиксированы на 55 трансформаторных подстанциях.

В устранении последствий стихии задействовано 27 бригад (более 80 человек). На восстановлении линий электропередачи, проходящих по территории Беловежской пущи, работает спецтехника.

В Брестской области днем 12 июля выпало около декадной нормы осадков, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией облгидромета Светлана Жогальская.

На территории Брестской области 12 июля с 9.00 до 21.00 выпало от 20 мм до 32 мм осадков. Такое количество сопоставимо с декадной нормой, местами было немного больше. Например, за день в Дрогичине отмечено 32 мм осадков — 130% декадной нормы. В Пружанах было и того больше. Там за сутки выпало 43 мм, что составляет полторы декадные нормы.

В Бресте днем метеорологи зафиксировали 20 мм, ночью — 7 мм. В целом за сутки в областном центре выпала декадная норма осадков.

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