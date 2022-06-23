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Дела житейские//Не подмочить собственную репутацию в Лунинце

23.06.2022
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Фото LNC.BY

Естественная потребность человека избавиться от выпитого и съеденного – тема щепетильная, говорить про нее не принято. И совершенно напрасно! Каждый хотя бы раз в жизни попадал в ситуацию, которую прекрасно характеризует афоризм Жванецкого: «Счастье – это увидеть туалет и успеть до него добежать».

Как в Лунинце обстоят дела с этим животрепещущим вопросом? Судя по жалобе от жителя Микашевич, который представился Николаем Подгайским, вопросы есть.

В телефонном разговоре мужчина рассказал, что является пенсионером, и был возмущен тем, что посещение общественного туалета на перроне железнодорожной станции Лунинец стоит 1 рубль. Причем, и за 5-летнего ребенка ему также пришлось заплатить эту же цену. Запах и санитарное состояние его также возмутили.

Фото LNC.BY

Бывая в разных городах нашей страны, многие путешественники могут сказать, что в райцентре действительно очень дорогой общественный туалет в плане посещения, но никак не внешнего облика и обустройства.

– Раньше за рубль можно было 7 буханок хлеба купить, – возмущается земляк. – А нынче такую сумму надо заплатить, чтобы справить нужду! Для пенсионеров, таких, как я, это очень дорого.

По жалобе отправилась на железнодорожную станцию, где и находится вышеуказанный объект. Метров за 20 до него через открытую дверь первое, что бросилось в глаза, цена, которая крупным шрифтом была написана на бумажном носителе. Еще через несколько шагов характерный запах указал, что двигаюсь в правильном направлении. Что касается санитарного состояния, то ужаса не увидела, умывальник и мыло были в наличии. Про льготную категорию граждан, кто бесплатно может воспользоваться услугой, прочла на информационном стенде. Это участники Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий на территории других государств, инвалиды I группы, дети в возрасте до шести лет. Для инвалидов II группы – скидка 50 процентов.

На этом же стенде находится свидетельство о государственной регистрации юрлица. Как следует из него, услугу оказывает частное предприятие «КЕФсервис». Поговорив с работницей, которая обилечивала посетителей, за ее непродолжительное время работы никаких спорных моментов не возникало. Она всегда интересуется возрастом детей, прежде чем взыскать плату. Ну, а по ценообразованию – это вопросы к хозяйке, живущей на Гродненщине…

А вот если нет налички, а только банковская карта, то может произойти настоящая катастрофа. Ведь в кассе отсутствует терминал.

Фактически перед страдающим путником несколько вариантов развития событий: воспользоваться общественным туалетом за денежку, отправиться на поклон во всевозможные заведения в надежде, что там окажутся отзывчивые люди, либо уповать на собственную силу духа, летя на крыльях боли домой. Правда, в последнем случае еще надо постараться не подмочить собственную репутацию…

Справочная информация

Деятельность любых субъектов хозяйствования регламентируется Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23 ноября 2017 гoда «О развитии предпринимательства», согласно которому все они должны быть оборудованы уборными как для работников, так и для посетителей. Кроме того, действует постановление Минздрава от 1 ноября 2011 гoда, где значится: общественные туалеты устраиваются в местах массового пребывания людей, в том числе в зданиях вокзалов, железнодорожных и автобусных станций, аэропортов, объектов культурно-развлекательного и спортивного назначения, а также на территории, прилегающей к ним. Кроме того, они должны быть в рекреационных зонах населенных пунктов и на автозаправочных станциях. Если общественные уборные отсутствуют, то граждан обязаны пускать в служебные туалеты.

Важно отметить: это постановление предусматривает, что уборными какого-либо заведения могут воспользоваться все желающие – не только посетители или клиенты.

А вот того, кто облегчился в неположенном месте, могут привлечь к административной ответственности за мелкое хулиганство и наказать штрафом от 2 до 30 базовых величин, а то и вовсе отправить на «сутки».

Елена Данилович

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