Делим шкуру неубитого медведя…

Не так давно на одном из местных сайтов появилась информация, касающаяся городского кинотеатра «Октябрь». Сайт вещал, что вскоре на здании кинотеатра появится новое световое табло, на котором планируют транслировать трейлеры предстоящих фильмов, расписание сеансов, будет размещаться реклама.

Со ссылкой на директора кинотеатра Александра Мисюру сообщаются некоторые иные подробности дальнейших планов местных «киношников». И все бы ничего, но возмущенный руководитель напрочь открещивается от такой, с позволения сказать, рекламы, опасаясь, что читатели информацию за очередной фейк могут принять. Ведь общественность знает о том, что на этом медиаресурсе нередко размещаются недостоверные сведения и откровенно притянутые за уши жареные факты.

На вполне понятный вопрос, зачем же тогда с журналистами сомнительного СМИ общаться, едва в грудь кулаками не стучит, заверяя, что дела никакого с ними не имел. «Правда, звонила девушка, Александрой представилась, техническими характеристиками светового табло интересовалась. Я, честно, подумал, что она представляет фирму, которая в тендере собирается поучаствовать. Ведь вся информация о новинке и требования к ней, как и полагается, на сайте госзакупок размещены», – уверяет Александр Мисюра.

И в чем-то оппонент прав. Учитывая не очень лестную репутацию, журналисты медиаресурса в телефонных беседах (и не только) сознательно избегают называть издание, которое представляют. Иногда, как видим, уловка срабатывает. Если же попадается особенно дотошный собеседник, пытающийся непременно узнать более подробную информацию, разговор резко обрывается. Общение с «неизвестной» Александрой из Пинска у Александра Мисюры примерно так и закончилось.

Но удручает не только и не столько это. По словам руководителя, сейчас говорить уверенно о том, что не сегодня-завтра новинка украсит здание кинотеатра, не приходится. Да, районные власти заинтересованы в том, чтобы сделать «Октябрь», как в былые времена, излюбленным местом отдыха горожан. Именно поэтому в бюджете и были предусмотрены средства на приобретение табло. Но говорить определенно о событии можно будет лишь тогда, когда оно свершится. А то ведь, как в известной басне Лафонтена: «Что по порядку должно медведя наперед убить. А после этого уж можно и мех продать, и пить…».