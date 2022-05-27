Дело — труба! «Спецжелезобетон» наращивает обороты во время санкций ( видео, Микашевичи, Лунинецкий район)

Региональный, адресный подход к стратегическому партнеру (России) позволяет эффективнее работать на рынке страны-соседки. Один из крупнейших производителей железобетонных коммуникаций Беларуси расширяет работу с российскими городами – поставки за это полугодие выросли почти в два раза. Стадионы, аэропорты, железная дорога и даже военные базы строятся с белорусскими компонентами.