МикашевичиНовости районаОбществоЭкономика

Дело — труба! «Спецжелезобетон» наращивает обороты во время санкций ( видео, Микашевичи, Лунинецкий район)

27.05.2022
34

Региональный, адресный подход к стратегическому партнеру (России) позволяет эффективнее работать на рынке страны-соседки. Один из крупнейших производителей железобетонных коммуникаций Беларуси расширяет работу с российскими городами – поставки за это полугодие выросли почти в два раза. Стадионы, аэропорты, железная дорога и даже военные базы строятся с белорусскими компонентами.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of «Только полная предоплата!»: в мае в Брестской области 44 потерпевших так и не получили приобретаемые ими товары

«Только полная предоплата!»: в мае в Брестской области 44 потерпевших так и не получили приобретаемые ими товары

27.05.2022
Photo of Заместитель министра образования в СШ №2 Лунинца (видео)

Заместитель министра образования в СШ №2 Лунинца (видео)

27.05.2022
Photo of ФК «Гранит-Микашевичи» 28 мая сыграет в домашнем матче с ФК «Новая Припять» (Ольшаны)

ФК «Гранит-Микашевичи» 28 мая сыграет в домашнем матче с ФК «Новая Припять» (Ольшаны)

26.05.2022
Photo of «Градус аварийности» и в Лунинецком районе тоже…

«Градус аварийности» и в Лунинецком районе тоже…

26.05.2022
Photo of «Работа с детьми, приём граждан и встреча с общественностью». Заместитель Министра образования Республики Беларусь в Лунинце

«Работа с детьми, приём граждан и встреча с общественностью». Заместитель Министра образования Республики Беларусь в Лунинце

26.05.2022
Photo of «Что? Где? Когда?» в Микашевичах (Лунинецкий район)

«Что? Где? Когда?» в Микашевичах (Лунинецкий район)

26.05.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть