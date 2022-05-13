2022 - Год исторической памятиМолодежьНовости районаОбщество

Дембеля возвращаются домой. Обладатель крапового берета Андрей Грудько из Лунинецкого района (видео)

13.05.2022
25

Краповый берет — символ мужества, отваги, доблести и стойкости военнослужащих. Его обладателями становятся бойцы прошедшие очень сложные квалификационные испытания. В их числе и наш земляк из Межлесья — сержант Андрей Грудько 

Все подробности читайте в ближайших номерах газеты «Лунінецкія навіны»

Как сдают квалификационные испытания на краповый берет в Беларуси смотрите в видео

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Лукашенко ожидает большей самостоятельности от руководителей регионов

Лукашенко ожидает большей самостоятельности от руководителей регионов

13.05.2022
Photo of Назначен новый руководитель Лунинецкого района

Назначен новый руководитель Лунинецкого района

13.05.2022
Photo of Снайперский талант представителей Лунинецкого района

Снайперский талант представителей Лунинецкого района

13.05.2022
Photo of На «Граните» новый БелАЗ выпускают на линию. В планах ещё 13 автомобилей (Лунинецкий район)

На «Граните» новый БелАЗ выпускают на линию. В планах ещё 13 автомобилей (Лунинецкий район)

13.05.2022
Photo of Лукашенко подписал указ о приеме в гражданство 319 человек, в том числе 290 граждан Украины

Лукашенко подписал указ о приеме в гражданство 319 человек, в том числе 290 граждан Украины

13.05.2022
Photo of Последствия непогоды на территории Брестчины

Последствия непогоды на территории Брестчины

13.05.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть