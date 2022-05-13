Дембеля возвращаются домой. Обладатель крапового берета Андрей Грудько из Лунинецкого района (видео)

Краповый берет — символ мужества, отваги, доблести и стойкости военнослужащих. Его обладателями становятся бойцы прошедшие очень сложные квалификационные испытания. В их числе и наш земляк из Межлесья — сержант Андрей Грудько

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Как сдают квалификационные испытания на краповый берет в Беларуси смотрите в видео