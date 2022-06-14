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Сотрудники ГАИ дежурят на железнодорожных переездах в Лунинецком районе

14.06.2022
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14 июня пройдёт международный день безопасности на железнодорожных переездах. Сотрудники ГАИ совместно с представителями Белорусской железной дороги проведут мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма на железнодорожных переездах Лунинецкого района.

За нарушение правил проезда железнодорожных переездов предусмотрена административная ответственность по ст. 18.10 КоАП в виде штрафа в размере от двух до четырёх базовых величин.

 

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