МолодежьОбществоШкольный дневник

День безопасности с «Ангелом» прошел в Лунинской школе (Лунинецкий район)

20.01.2023
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В Лунинской школе прошла интересная встреча. К школьникам в гости приехал  доброволец поисково-спасательного отряда «Ангел» Александр Тумилович. Он не только рассказал о задачах, работе, оборудовании и возможностях отряда, но и продемонстрировал ребятам оборудование, которое есть у каждого добровольца отряда.
Учащиеся задавали вопросы, рассматривали оборудование и конечно были очень впечатлены всем услышанным и увиденным.

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LNC

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