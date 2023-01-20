День безопасности с «Ангелом» прошел в Лунинской школе (Лунинецкий район)

В Лунинской школе прошла интересная встреча. К школьникам в гости приехал доброволец поисково-спасательного отряда «Ангел» Александр Тумилович. Он не только рассказал о задачах, работе, оборудовании и возможностях отряда, но и продемонстрировал ребятам оборудование, которое есть у каждого добровольца отряда.

Учащиеся задавали вопросы, рассматривали оборудование и конечно были очень впечатлены всем услышанным и увиденным.