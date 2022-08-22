День деревни отметили в Любани Лунинецкого района

20 августа в аг. Любань прошёл праздник — День деревни. Традиционно праздник начался с проведения товарищеского матча по футболу между ветеранами и молодыми футболистами команды «Новое Полесье».

Далее празднования переместились на площадку местного СДК, где были развернуты аттракционы, организована торговля и проводилась эстафета между самыми маленькими участниками праздника. Звучали многочисленные поздравления, вручались подарки, выступали артисты самодеятельности разных возрастов. С особой любовью зрители приветствовали номера ребят из филиал ГУ «ЛТЦСОН» г. Микашевичи.

В это непростое время депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня пожелал своим землякам оставаться всегда людьми, любить и ценить друг друга, помогать ближним, беречь и соблюдать свои жизненные ценности, трудиться на благо развития как своего региона, так и нашей Республики Беларусь в целом!