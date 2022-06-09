ЗдоровьеМолодежьНовости районаОбразованиеОбщество

День МЧС в лагере «Спутник» Лунинецкого района

09.06.2022
43

Спасатели Лунинецкого РОЧС провели день  в оздоровительном лагере «Спутник» с ребятами из смены оборонительно-спортивного профиля.

Для десятиклассников были организованы теоретические занятия по знаниям пожарной безопасности и безопасной жизнедеятельности, а также практические – по боевой подготовке. Каждый желающий в этот день смог побывать в роли спасателя.

Школьники хорошо прочувствовали на себе нелегкий труд спасателя, надевая боевую одежду, спасая пострадавшего и пробуя тушить условное возгорание. После чего ребят познакомили с группой спасения на воде, рассказали, какое оборудование используется для спасения утопающих, и продемонстрировали все на практике.

День

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Черемшу в лесу собирать нельзя, но можно вырастить самому!!! (Лунинецкий район)

Черемшу в лесу собирать нельзя, но можно вырастить самому!!! (Лунинецкий район)

09.06.2022
Photo of Летние площадки в Лунинце и Микашевичах — дети зажигают!!!

Летние площадки в Лунинце и Микашевичах — дети зажигают!!!

09.06.2022
Photo of В Лунинецком районе обнаружен взрывоопасный предмет

В Лунинецком районе обнаружен взрывоопасный предмет

09.06.2022
Photo of Родны край: «Вандруй. Адчуй. Натхняйся». Природная красота Лунинецкого района

Родны край: «Вандруй. Адчуй. Натхняйся». Природная красота Лунинецкого района

08.06.2022
Photo of ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ vs САНКЦИИ: что выберет Запад? Это другое (видео)

ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ vs САНКЦИИ: что выберет Запад? Это другое (видео)

08.06.2022
Photo of Жительница Ганцевичей вложила в несуществующий инвестпроект более Br41 тыс

Жительница Ганцевичей вложила в несуществующий инвестпроект более Br41 тыс

08.06.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть