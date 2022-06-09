День МЧС в лагере «Спутник» Лунинецкого района

Спасатели Лунинецкого РОЧС провели день в оздоровительном лагере «Спутник» с ребятами из смены оборонительно-спортивного профиля.

Для десятиклассников были организованы теоретические занятия по знаниям пожарной безопасности и безопасной жизнедеятельности, а также практические – по боевой подготовке. Каждый желающий в этот день смог побывать в роли спасателя.

Школьники хорошо прочувствовали на себе нелегкий труд спасателя, надевая боевую одежду, спасая пострадавшего и пробуя тушить условное возгорание. После чего ребят познакомили с группой спасения на воде, рассказали, какое оборудование используется для спасения утопающих, и продемонстрировали все на практике.

День