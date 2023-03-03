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День милиции отметили в Лунинце (фоторепортаж)

03.03.2023
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Сегодня в Доме культуры Лунинца прошло торжественное мероприятие, посвященное 106-летию со Дня образования белорусской милиции.


 
В мероприятии приняли участие председатели: райисполкома Александр Савина, райсовета Виктор Рафалович, руководители силовых структур района, а также ветераны органов внутренних дел.
 
Приветствуя участников мероприятия Александр Савина отметил, что в этот день мы отдаем дань уважения и признательности людям, которые охраняют стабильность в обществе, обеспечивают безопасность, права и законные интересы граждан.


 
– Во все времена ваша работа требовала выдержки и самоотдачи, постоянной готовности прийти на помощь, кто нуждается в защите. Для сотрудника органов внутренних дел нет понятия рабочего времени, он на службе всегда, – подчеркнул Александр Иванович. – Безусловно, от компетентности, ответственности и принципиальности каждого инспектора, оперативника, следователя, представителей других служб и подразделений ведомства складывается авторитет государства.


 
Особые слова благодарности были адресованы  ветеранам органов внутренних дел, которые формировали и сохраняли лучшие традиции непростой службы, делились накопленным опытом, вносили большой вклад в подготовку молодых кадров. И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, не остаются в стороне от повседневных забот родного ведомства.


 
За высокие показатели в работе ряд сотрудников отмечены заслуженными наградами.

– Милиционеры на всех этапах развития страны всегда были ее надежной опорой, круглосуточного охраняя мир и спокойствие на улицах наших городов, – подчеркнул начальник РОВД Виталий Хвесько.


 
Завершилось мероприятие яркой концертной программой, подготовленной работниками культуры.

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LNC

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