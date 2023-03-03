День милиции отметили в Лунинце (фоторепортаж)

Сегодня в Доме культуры Лунинца прошло торжественное мероприятие, посвященное 106-летию со Дня образования белорусской милиции.





В мероприятии приняли участие председатели: райисполкома Александр Савина, райсовета Виктор Рафалович, руководители силовых структур района, а также ветераны органов внутренних дел.



Приветствуя участников мероприятия Александр Савина отметил, что в этот день мы отдаем дань уважения и признательности людям, которые охраняют стабильность в обществе, обеспечивают безопасность, права и законные интересы граждан.





– Во все времена ваша работа требовала выдержки и самоотдачи, постоянной готовности прийти на помощь, кто нуждается в защите. Для сотрудника органов внутренних дел нет понятия рабочего времени, он на службе всегда, – подчеркнул Александр Иванович. – Безусловно, от компетентности, ответственности и принципиальности каждого инспектора, оперативника, следователя, представителей других служб и подразделений ведомства складывается авторитет государства.





Особые слова благодарности были адресованы ветеранам органов внутренних дел, которые формировали и сохраняли лучшие традиции непростой службы, делились накопленным опытом, вносили большой вклад в подготовку молодых кадров. И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, не остаются в стороне от повседневных забот родного ведомства.





За высокие показатели в работе ряд сотрудников отмечены заслуженными наградами.

– Милиционеры на всех этапах развития страны всегда были ее надежной опорой, круглосуточного охраняя мир и спокойствие на улицах наших городов, – подчеркнул начальник РОВД Виталий Хвесько.





Завершилось мероприятие яркой концертной программой, подготовленной работниками культуры.