День начинается с зарядки в детском саду №4 г. Микашевичи

Время, проведенное ребенком в детском саду, должно быть интересным и ярким, наполненным различными мероприятиями и событиями. Здесь нет места грусти и однообразию. В этом уверена руководитель физического воспитания детсада №4 г. Микашевичи Лидия КОНОПАЦКАЯ, которая работает в районной системе образования уже более трех десятилетий.

– Детство – это самое чудесное и прекрасное время в жизни человека, – рассказывает собеседница. – Малыши такие разные, и, вместе с тем, очень искренние и непосредственные. Поэтому очередной день, проведенный с юными подопечными, никогда не похож на предыдущий.

Связать жизнь с образованием уроженка агрогородка Любань мечтала с детства. Возможно потому, что не последнюю роль в этом сыграла первая учительница – педагог начальной школы местной СШ Валентина Николаевна Козловская. Ее внимание, тактичность и доброту Лидия Степановна по сей день считает лучшим примером отношения к детям.

Она осуществила свою мечту. После окончания Пинского педагогического училища по специальности «воспитатель дошкольного образования» в 1991 году вернулась на родную Лунинетчину. Молодого специалиста направили воспитателем в микашевичский детсад №4.

– На тот момент дошкольное учреждение называлось «Лесная сказка» и принадлежало нынешнему ОАО «Спецжелезобетон», – вспоминает Лидия Степановна. – Сад был с бассейном, новым, просторным и современным. Его построили за два года до моего устройства. А для молодых специалистов предприятием была предусмотрена определенная поддержка – бесплатное общежитие, льготы при оплате коммунальных услуг и т.д.

За годы работы Л.С. Конопацкая ни минуты не пожалела, что ей по воле судьбы довелось работать в этом коллективе. Здесь всегда царит очень творческая и доброжелательная атмосфера, а отношения с руководством детсада строятся на доверии. Именно поэтому, когда в дошкольном учреждении количество детей, а вместе с ними и групп, начало сокращаться, она не сменила место работы. В 2005 году Лидия Степановна просто прошла переподготовку и продолжила заниматься с детьми, но уже как руководитель физического воспитания.

– Каждый день в дошкольном учреждении начинается с утренней зарядки, которая проводится для всех групп, – говорит собеседница. – Она – отличный способ зарядиться бодростью и энергией. Здоровье у девочек и мальчиков разное, как и возможности, поэтому физические упражнения, в том числе для занятий в спортзале, подбираются с учетом этих показателей. Например, для деток с тяжелыми нарушениями речи, а у нас таких 2 группы, разработан и используется целый комплекс для развития мелкой и общей моторики, а также упражнения на развитие координации движений с речью.

По словам Л.С. Конопацкой, одна из главных ее задач – не только охрана и укрепление детского здоровья. Необходимо поддержать и развить у воспитанников увлечение физкультурой, предпринять все возможное, чтобы ребенок поверил в свои силы.

– Как это сделать? В первую очередь – личным примером. За рабочий день у меня – 7 зарядок и 5 занятий. При этом каждое упражнение надо делать на совесть. Когда за тобой пристально следят почти два десятка детских глаз – отвертеться невозможно. Хочешь не хочешь, а приходится быть на одной волне, – смеется педагог.

Несмотря на то, что Лидия Степановна давно стала городской жительницей, с малой родиной по-прежнему держит тесную связь. В Любани ждут ее 75-летний отец Степан Васильевич Щегрикович и 91-летний дедушка Николай Степанович Буневич. А еще она частый гость у дочери Яны, которая вместе с семьей живет в Барановичах. Общение с родными людьми – лучший источник оптимизма и сил для очередной трудовой недели.

Наталья Лялюк