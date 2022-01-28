День народного единства стал актом исторической справедливости. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

По словам белорусского лидера, пришло время расставить акценты в прошлом для защиты будущего. Новый статус судьбоносной для белорусов даты – 17 сентября – стал актом исторической справедливости. Этот праздник заслуженно стоит наравне с Днем Победы и Днем Независимости. И это не просто дань памяти, памяти воссоединения белорусского народа после двух десятилетий иностранной оккупации.

“Мы увековечили символ, важнейший для понимания геополитических угроз, которые и спустя сотню лет не теряют своей актуальности, – отметил Александр Лукашенко. – Мы должны помнить, а наши дети должны знать, когда и как перекраивались белорусские границы в угоду чужим национальным интересам и каково это – жить на родной земле, но в чужом государстве”.

Размышляя над этим, Президент подчеркнул, что усилиями многих поколений, тернистым путем, порой ценой жизни белорусы шли к обретению национального государства. “Нашему поколению не пришлось платить за суверенитет кровью. За это заплатили те поколения, которые были до нас, да и Бог нам помог. А сегодня мы должны защитить независимость. Потому что второго шанса создать свое государство не будет”, – констатировал он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Год исторической памяти новый государственный праздник – День народного единства – еще сильнее зазвучит фактами, событиями, именами.

“Это будет наш ответ доморощенным реваншистам, мечтающим разрушить систему, которая вот уже 28 лет обеспечивает независимость государства, целостность наших границ и национальное единство”, – подытожил глава государства.