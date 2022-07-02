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День независимости — это символ единства народа

02.07.2022
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День независимости — воплощенная в торжестве национальная идея. Такую точку зрения в программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1» выразил председатель правления государственно-общественного объединения «Знание» Вадим Гигин, сообщает БЕЛТА.

По его мнению, важно, когда празднование таких дней наполнено смыслом. «3 июля ведь идет из глубин народа. Это подлинно народный праздник. Когда Левитан объявил об освобождении Минска, это было предвестником большой победы. Это действительно стало символом единства всей республики. Белорусы одни из немногих, кто утвердил День независимости на референдуме. В 1996 году люди сами за это проголосовали. Это воплощенная в торжестве национальная идея», — уверен политолог.

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