День открытого письма пройдёт в Микашевичах
Во второй половине марта во Дворце культуры РУПП «Гранит» состоится «День открытого письма» — встреча жителей Микашевич с руководством Лунинецкого района. Планируется, что в ней примут участие председатель райисполкома Александр Савина, председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович, руководители различных служб, отвечающих за жизнеобеспечение города.
– Приглашаю жителей родного города принять активное участие в этом мероприятии, – говорит и.о. председателя Микашевичского городского исполнительного комитета Александр Дедович. – Сделать это можно, в первую очередь, с помощью специальных ящиков, куда любой гражданин может опустить свои замечания, предложения, вопросы. Не одно из таких обращений не будет оставлено без внимания.
Ящики для обращений можно найти в универмагах «Центральный» (ул. Садовая, 3/1) и «Полесье» (ул. Партизанская, 14) , магазинах «Хит» (ул. Первомайская, 17 а, ТЦ «Амиго») и «Санта» (ул. Первомайская, 17в), отделении почтовой связи (ул. Пераомайская, 11), административном здании ОАО «Спецжелезобетон», холле Дворца культуры РУПП «Гранит» (ул. Первомайскаяайская, 16а) и здании управления РУПП «Гранит».
Воспользоваться ими можно будет до 13 марта.
О точной дате и времени проведения встречи проинформируем позднее
Подписывайтесь на наш канал в Telegram