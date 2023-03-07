День открытого письма пройдёт в Микашевичах

Во второй половине марта во Дворце культуры РУПП «Гранит» состоится «День открытого письма» — встреча жителей Микашевич с руководством Лунинецкого района. Планируется, что в ней примут участие председатель райисполкома Александр Савина, председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович, руководители различных служб, отвечающих за жизнеобеспечение города.

– Приглашаю жителей родного города принять активное участие в этом мероприятии, ​ – говорит и.о.​ председателя Микашевичского городского исполнительного комитета Александр Дедович. – Сделать это можно, в первую очередь, с помощью специальных ящиков, куда любой гражданин может опустить свои замечания, предложения, вопросы. Не одно из таких обращений не будет оставлено без внимания.

Ящики для обращений можно найти в универмагах «Центральный» (ул. Садовая, 3/1)​ и «Полесье» (ул. Партизанская, 14) , магазинах «Хит» (ул. Первомайская, 17 а, ТЦ «Амиго») и «Санта» (ул. Первомайская, 17в), отделении почтовой связи (ул. Пераомайская, 11), административном здании ОАО «Спецжелезобетон», холле Дворца культуры РУПП «Гранит» (ул. Первомайскаяайская, 16а) и здании управления РУПП «Гранит».

Воспользоваться ими можно будет до 13 марта.

О точной дате и времени проведения встречи ​ проинформируем позднее

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