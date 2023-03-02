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День открытого письма прошёл в Больших Чучевичах (Лунинецкий район)

02.03.2023
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Очередной День открытого письма прошел в одном из древнейших населенных пунктов Лунинетчины — агрогородке Большие Чучевичи. Земли сельсовета граничат с Минской областью и сюда еще в 80-е года прошлого столетия летал из Пинска самолет. Но глушью этот удивительный край трудолюбивых и гостеприимных людей никак не назовешь. О том, как сегодня живется сельчанам одного из самых отдаленных от райцентра сельских Советов и шел разговор 1 марта в сельском Доме культуры.

Участие в мероприятии приняли: председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович, заместители председателя районного исполнительного комитета Иван Грицкевич, Владимир Ковалевич, Анатолий Захаркевич и Сергей Черненко. а также начальники отделов райисполкома и руководители предприятий и организаций.

О том, что волнует жителей Чучевичского сельсовета и о решении проблемных вопросов читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 3 марта

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