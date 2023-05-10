В политехническом колледже Лунинца провели День открытых дверей

Квест-игру “Старт в профессии” провели в Лунинецком государственном политехническом колледже. Таким образом в учебном учреждении решили разнообразить традиционный День открытых дверей.

Школьники из 13 школ района отправились по заранее определенным маршрутам и необычным для них локациям. Всего в Дне открытых дверей приняло участие 140 человек.

Фото политехнического колледжа

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