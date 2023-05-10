МикашевичиМолодежьНовости районаОбразованиеОбщество
В политехническом колледже Лунинца провели День открытых дверей
Квест-игру “Старт в профессии” провели в Лунинецком государственном политехническом колледже. Таким образом в учебном учреждении решили разнообразить традиционный День открытых дверей.
Школьники из 13 школ района отправились по заранее определенным маршрутам и необычным для них локациям. Всего в Дне открытых дверей приняло участие 140 человек.
Фото политехнического колледжа
Подписывайтесь на наш канал в Telegram