День памяти погибших в ДТП: включите ближний свет фар (Лунинецкий район)

Ежегодно, в третье воскресенье ноября, в соответствии с Резолюцией Гениальной Ассамблеи ООН от 26 октября 2005 года, отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этом году — это 20 ноября.

С 16 по 20 ноября сотрудники ГАИ проводят профилактические мероприятия, посвящённые Всемирному Дню памяти жертв ДТП и рекомендуют водителям транспортных средств в это воскресенье, 20 ноября, в светлое время суток передвигаться с включённым светом фар в память о погибших в ДТП, и привлечь внимание каждого гражданина к проблемам, связанным с безопасностью дорожного движения.

Так же 18 ноября сотрудники Лунинецкого ГАИ проведут профилактическую акцию, направленную на предупреждение ДТП по вине водителей транзитных транспортных средств, а также по причине превышения установленной скорости движения.

Сотрудники милиции проведут отработки республиканских дорог, разъясняя водителям основные причины дорожно-транспортных происшествий и последствия их совершения.

оГАИ РОВД Лунинецкого райисполкома

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