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День Победы: автоклуб и хор ветеранов организовывают концерты в Лунинецком районе

08.05.2023
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Праздничные программы к Дню Победы прошли в сельских учреждениях культуры Лунинецкого района.

Участники автоклуба​ централизованной клубной системы совместно с хором ветеранов в эти дни побывали с концертами даже в самых отдаленных населенных пунктах нашего района, в том числе в деревне Запросье. Почти два часа длилось в местном СДК такое мероприятие – помощь в ее организации оказала заведующая учреждения культуры Валентина Игнашевич.

Основой праздничной программы стали песни и стихотворения о мужестве и​ доблести советских солдат,​ силе духа и​ безграничной любви к​ Родине простых людей, защищавших свою землю до​ последней капли крови. Кроме того, в этот день в Запросском сельском доме культуры работала выставка «Мы – помним, мы – гордимся!». Посетив ее, можно было познакомиться с пейзажами местной художницы Ольги Жеребцовой и декоративно-прикладными работами рукодельниц.

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