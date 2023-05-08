День Победы: автоклуб и хор ветеранов организовывают концерты в Лунинецком районе
Праздничные программы к Дню Победы прошли в сельских учреждениях культуры Лунинецкого района.
Участники автоклуба централизованной клубной системы совместно с хором ветеранов в эти дни побывали с концертами даже в самых отдаленных населенных пунктах нашего района, в том числе в деревне Запросье. Почти два часа длилось в местном СДК такое мероприятие – помощь в ее организации оказала заведующая учреждения культуры Валентина Игнашевич.
Основой праздничной программы стали песни и стихотворения о мужестве и доблести советских солдат, силе духа и безграничной любви к Родине простых людей, защищавших свою землю до последней капли крови. Кроме того, в этот день в Запросском сельском доме культуры работала выставка «Мы – помним, мы – гордимся!». Посетив ее, можно было познакомиться с пейзажами местной художницы Ольги Жеребцовой и декоративно-прикладными работами рукодельниц.
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