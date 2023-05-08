День Победы. Поздравления ветеранов в Лунинецком районе

Накануне Дня Победы руководство Лунинецкого района посещает ветеранов Великой Отечественной войны, узников, работников прифронтовых железных дорог, людей, которые пострадали от военного лихолетья.

Накануне значимого дня в рабочем графике председателей районного исполнительного комитета Александра Савины, его заместителя Анатолия Захаркевича и председателя районного Совета депутатов Виктора Рафаловича значился и адрес Зои Александровны Тенерядневой.

Встреча оказалась вдвойне праздничной, поскольку лунинчанка 10 мая отпразднует свой 95-летний юбилей. В ее адрес звучали слова поздравлений от руководства района и от школьников СШ №1 г. Лунинца.

А Зоя Александровна в ответ поблагодарила не только местную власть, но и Президента Беларуси Александра Лукашенко. И пожелала всем, чтобы наше небо всегда было мирным!

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