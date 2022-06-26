Общество

День работников прокуратуры (Лунинецкий район)

26.06.2022
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Уважаемые работники и ветераны прокуратуры! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником и 100-летием со дня образования прокуратуры Республики Беларусь!

Вы выполняете важнейшую правозащитную функцию, являетесь гарантами законных прав и свобод граждан, стоите на страже интересов государства и общества.

Сегодня прокуратура вносит весомый вклад в координацию правоохранительной деятельности. Приоритетными направлениями вашей работы были и остаются непримиримая борьба с преступностью и коррупцией, обеспечение верховенства права, законности и правопорядка, укрепление конституционных основ государства. В ряду приоритетов органов прокуратуры — восстановление исторической правды и сохранение исторической памяти о жертвах геноцида белорусского народа.

Уверены, что вы и впредь будете с полной ответственностью и самоотдачей честно и преданно служить государству, обществу и закону. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, оптимизма, добра и благополучия, успехов в делах на благо Лунинетчины!

Районный исполнительный комитет          Районный Совет депутатов      

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