ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И В ЛУНИНЕЦКОМ РАЙОНЕ (видео)

Труд, достойный уважения и преклонения. В это воскресенье профессиональный праздник отметят работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Поздравления аграрии начали принимать ещё накануне. Торжественные мероприятия по случаю праздника проходят во всех районах области. На местах чествуют самых лучших, самых достойных, кто своим нелёгким трудом обеспечивает продовольственную безопасность страны.