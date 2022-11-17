День работников сельского хозяйства отметили в Лунинце (фоторепортаж)

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса прошло в Лунинецком ГДК.

Грамоты, благодарности и подарки получили более ста лучших работников отрасли. Слова поздравления адресовали труженикам заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Ольшевский, руководитель района Александр Савина и его первый заместитель Иван Грицкевич, председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович, председатель райкома профсоюза работников АПК Ольга Ермоленок, представители общественных организаций.

Представители перерабатывающей промышленности организовали накануне мероприятия выставку-дегустацию продукции, также горожанам презентовали новинки сельскохозяйственной техники.

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