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День работников сельского хозяйства отметили в Лунинце (фоторепортаж)

17.11.2022
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Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса прошло в Лунинецком ГДК.

Грамоты, благодарности и подарки получили более ста лучших работников отрасли. Слова поздравления адресовали труженикам заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Ольшевский, руководитель района Александр Савина и его первый заместитель Иван Грицкевич, председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович, председатель райкома профсоюза работников АПК Ольга Ермоленок, представители общественных организаций.

Представители перерабатывающей промышленности организовали накануне мероприятия выставку-дегустацию продукции, также горожанам презентовали новинки сельскохозяйственной техники.

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LNC

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