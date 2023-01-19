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День спасателя отметили в РОЧС торжественным построением (Лунинецкий район)

19.01.2023
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19 января работники МЧС Беларуси и ветераны органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям отметили профессиональный праздник.

Начальник Лунинецкого РОЧС Сергей Колесниченко поздравил коллег с профессиональным праздником, отметил лучших работников, вручил заслуженные награды и выразил слова благодарности ветеранам службы.

Нагрудным знаком Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «Выдатнiк» отмечены: старший прапорщик внутренней службы, старший водитель ПАСЧ № 2 Михаил Мелешкевич и прапорщик внутренней службы, спасатель-пожарный ПАСЧ №1 Николай Савич. Юбилейной медалью «20 год органам і падраздзяленням па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь» награждены 13 человек.

Поздравления звучали также из уст ветерана, бывшего начальника отдела Николая Орешкевича.

Посетил Лунинецкий РОЧС и отец Георгий. Он провел обряд освящения личного состава, здания и боевой техники. Батюшка также поздравил работников с великим христианским праздником Крещения Господня и с их профессиональным днем: «Говорят, что спасатель – это не просто профессия, это образ жизни. И этот образ связан с жертвенным, самоотверженным служением ближнему, – сказал священник. – Пусть этот путь будет для вас спасительным, ведь спасая других, помогая ближним, мы исполняем заповедь Господню о любви».

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LNC

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