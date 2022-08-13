День строителя отметили на «Граните» (Лунинецкий район, фоторепортаж)

На РУПП «Гранит» 12 августа прошла церемония награждения работников предприятия в честь профессионального праздника – Дня строителя.

Несмотря на то, что мероприятие традиционное, оно всегда проходит в необычайно атмосферных местах. Так, в позапрошлом году лучших представителей большого и дружного коллектива чествовали на Алее трудовой славы РУПП «Гранит», в прошлом – на смотровой площадке карьера, то в этом — на аналогичной площадке в западной части промышленного предприятия. Она находится на высоте птичьего полета и открывает красивые панорамные виды на само уникальное производство, речной порт и природные красоты Полесья.

В мероприятии приняли участие председатели: Лунинецкого райисполкома – Александр Савина и Совета депутатов – Виктор Рафалович, генеральный директор РУПП «Гранит» Эдуард Гаврилкович и председатель профкома предприятия Валерий Мигаленя. В торжественной обстановке они наградили обладателей грамот, благодарностей, нагрудных знаков и других наград различного уровня, вручили ценные подарки и цветы. Завершилось торжество музыкальной программой.

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