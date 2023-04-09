День войск противовоздушной обороны отметили в Лунинце

Сегодня, 9 апреля, у воинов-зенитчиков профессиональный праздник — День войск противовоздушной обороны.

Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику — Дню войск противовоздушной обороны прошло накануне в новом зенитном ракетном полку, сформированном в Лунинце.

Лучшие военнослужащие получили грамоты, поощрения, очередные воинские звания. Совместными усилиями подготовили и праздничный концерт

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