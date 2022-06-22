День всенародной памяти жертв ВОВ и геноцида белорусского народа

В Беларуси 22 июня — День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В этот день в стране вспоминают тех, кто ценой своей жизни выполнил долг по защите Родины, всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.

В Беларуси немало сделано для увековечивания памяти о погибших и эта работа продолжается. В 2016 году подписан указ «Об увековечивании памяти о погибших при защите Отечества и сохранении памяти о жертвах войн». В феврале 2021 года постановлением правительства утверждена государственная программа «Увековечение памяти о погибших при защите Отечества» на 2021-2025 годы.

Основными формами увековечивания погибших в ходе войн являются государственный учет, обустройство и содержание воинских захоронений, захоронений жертв войн, внесение данных в автоматизированный банк данных «Книга Памяти Республики Беларусь», создание музеев, мемориальных комплексов, установка памятников и памятных знаков, посвященных важнейшим событиям ВОВ, присвоение имен погибших при защите Отечества географическим объектам и организациям.

В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа памятные мероприятия проходят по всей стране.

Минск

В белорусской столице проходит общегородская церемония возложения цветов к Монументу Победы. В этот день в Минске стартовала новая культурно-патриотическая акция «Календарь «Память»

.Брестская область

В Бресте подготовили насыщенную программу мероприятий, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В Брестской крепости состоялся концерт-реквием Государственного академического симфонического оркестра Беларуси под руководством художественного руководителя и главного дирижера Александра Анисимова, возложение цветов к Вечному огню и плитам некрополя.

Около 300 военно-исторических реконструкторов из Беларуси и зарубежья воссоздали наиболее трагичные эпизоды обороны Брестской крепости.

Сегодня в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» также состоится презентация книги «Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны» и пройдет круглый стол на тему «Великая Отечественная война: сохранение исторической памяти». На X Белорусско-российском молодежном форуме представят выставку «Память поколений». Она посвящена памяти о событиях Первой и Второй мировых войн. Выставка собрала результаты работы поисковых клубов, в частности различного рода артефакты: награды, оружие, фотографии.