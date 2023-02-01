Департаменту охраны требуются сотрудники

Лунинецкий отдел Департамента охраны Министерства внутренних дел проводит конкурсный отбор кандидатов на службу в органы внутренних дел Республики Беларусь.

Требования, предъявляемые к кандидату на службу в ОВД:

гражданство Республики Беларусь; возраст не старше 25 лет; годные по состоянию здоровья и физически подготовленные к службе в правоохранительных органах; имеющие положительные характеристики с мест работы, учебы, службы; не состоящие на учете в органах внутренних дел в связи с противоправным поведением; не имеющие судимости, как сами, так и близкие родственники.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: ведущего ИНЖЕНЕРА, ИНЖЕНЕРА (г. Микашевичи); ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ охранно-пожарной сигнализации (г. Лунинец, г. Микашевичи).

Дополнительную информацию можно получить в рабочие дни с 9.00 до 18.00, тел.: 2-43-40, 5-88-66, 2-42-93, 8-029-319-02-29 (А1), адрес: ул. Московская, 26.