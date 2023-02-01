Новости районаОбществоРеклама

Департаменту охраны требуются сотрудники

01.02.2023
37

Лунинецкий отдел Департамента охраны Министерства внутренних дел проводит конкурсный отбор кандидатов на службу в органы внутренних дел Республики Беларусь.
Требования, предъявляемые к кандидату на службу в ОВД:
гражданство Республики Беларусь; возраст не старше 25 лет; годные по состоянию здоровья и физически подготовленные к службе в правоохранительных органах; имеющие положительные характеристики с мест работы, учебы, службы; не состоящие на учете в органах внутренних дел в связи с противоправным поведением; не имеющие судимости, как сами, так и близкие родственники.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: ведущего ИНЖЕНЕРА, ИНЖЕНЕРА (г. Микашевичи); ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ охранно-пожарной сигнализации (г. Лунинец, г. Микашевичи).
Дополнительную информацию можно получить в рабочие дни с 9.00 до 18.00, тел.: 2-43-40, 5-88-66, 2-42-93, 8-029-319-02-29 (А1), адрес: ул. Московская, 26.

Показать больше
Photo of LNC

LNC

Похожие статьи

Photo of Попадет ли лунинчанка на «Поезд памяти»?

Попадет ли лунинчанка на «Поезд памяти»?

01.02.2023
Photo of В Ляховичском районе врач предлагала пациентам снять порчу

В Ляховичском районе врач предлагала пациентам снять порчу

01.02.2023
Photo of Единичные проблемы в работе торговли в январе зафиксировали профсоюзы

Единичные проблемы в работе торговли в январе зафиксировали профсоюзы

31.01.2023
Photo of Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик в Микашевичах

Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик в Микашевичах

31.01.2023
Photo of Свой юбілей «Прымакі» отметили в Барановичах

Свой юбілей «Прымакі» отметили в Барановичах

31.01.2023
Photo of Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик посетил Лунинецкий район

Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик посетил Лунинецкий район

31.01.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть