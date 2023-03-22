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Депутат Брестского областного Совета депутатов провёл приём граждан в Микашевичах (Лунинецкий район)

22.03.2023
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22 марта, как мы и сообщали ранее, у генерального директора РУПП «Гранит» Эдуарда Гаврилковича, как у депутата Брестского областного Совета депутатов, прошёл личный приём граждан в Микашевском горисполкоме.

К Эдуарду Геннадьевичу с интересующими вопросами обратились 7 человек.

Вопросы касались ремонта дорог, необходимости тротуара в сторону железнодорожного вокзала, трудоустройства и не только.

Также была озвучена проблема с освещением в Микашевичской городской библиотеке. Чтобы посмотреть, как там обстоят дела, Эдуард Гаврилкович и председатель горисполкома Александр Дедович посетили библиотеку, пообщались с коллективом и ознакомились с условиями его работы.

По информации РУПП «Гранит»    

 Фото предприятия

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