Депутат о Послании Президента: мы получили программу действий на десятилетия

Мы получили программу действий на десятилетия, заявил в эфире телеканала “Беларусь 1” член Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Игорь Хлобукин, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию,

“Очень важно, что мы получили программу действий на десятилетия вперед и будем реализовывать ее уже непосредственно в законах, подзаконных актах, постановлениях правительства и других нормативно-правовых актах. Программа написана, осталось засучить рукава и работать всем, начиная от вертикали власти и заканчивая каждым тружеником нашей страны”, – сказал Игорь Хлобукин.

Член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Андрей Злотников добавил, что это послание не только белорусам, но и всем здравомыслящим людям за рубежом, поскольку оно касалось многих важных и острых геополитических тем. “Президент сделал акцент на том, что мы по-прежнему готовы со всеми развивать добрые, мирные и взаимовыгодные отношения. Кроме того, Президент раскрыл широкий спектр проблем социально-экономической тематики. Мне отрадно, что во многих вещах он делал отсылку к общественному мнению”, – подчеркнул парламентарий.

belta.by