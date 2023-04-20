Депутат проведёт «прямую линию» и приём граждан в Лунинце

26 апреля с 9.00 до 11.00 часов «прямую телефонную линию», а также с 11.00 до 12.00 часов в здании Лунинецкого райисполкома по адресу: г.Лунинец, ул.Красная, д.1, каб.312 – личный прием граждан и представителей юридических лиц проводит депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Насеня Анатолий Васильевич.

Вопросы можно задать по телефону (801647) 23038.

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