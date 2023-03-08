Депутат рассказал о своей парламентской деятельности и работе в округе (Лунинецкий район)

Отчет депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Лунинецкому избирательному округу №13 Анатолия Васильевича НАСЕНИ.

Законодательная и парламентская деятельность

В 2022 году состоялось две сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. В целом, законодательная повестка соответствовала тем основным вызовам, с которыми столкнулась наша молодая страна в условиях беспрецедентного санкционного давления. Это, прежде всего, укрепление суверенитета, повышение стрессоустойчивости экономики, поддержание социальной стабильности и развитие человеческого капитала. И конечно же, большая работа проделывалась и продолжает проделываться по приведению законодательной базы страны в соответствие изменениям и дополнениям в Конституцию Республики Беларусь, принятым на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года.

Постоянная комиссия по экономической политике является ответственной за подготовку ряда законо-проектов. Непосредственно нашей комиссией, в том числе в рамках рабочих групп, в режимах круглых столов и видеоконференций велась работа над следующими законопроектами:

— «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об инвестициях», расширяющим возможности по инвестированию в экономику и способствующего повышению инвестиционной привлекательности Беларуси, в том числе путем создания дополнительных условий для защиты прав и имущественных интересов инвесторов;

— «Об изменении Закона Республики Беларусь «О свободных экономических зонах», предусматривающим перераспределение полномочий между органами государственной власти и передачу полномочий Главы государства по изменению границ свободных экономических зон Совету Министров Республики Беларусь, с предоставлением инициативы их изменения областным (Минскому городскому) исполнительным комитетам и администрации СЭЗ;

— «Об урегулировании неплатеже-способности», направленным на защиту прав предприятий, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, снятии излишней нагрузки с судов, возложении координации процесса в процедурах банкротства на правительство, местные исполнительные и распорядительные органы власти;

— «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственно-частном партнерстве», предлагающим меры по оптимизации функций и полномочий государственных органов с целью сокращения подготовительного периода и ускорения запуска проектов, заключения соглашения о государственно-частном партнерстве путем прямых переговоров без проведения конкурса, установления особенностей финансирования проектов за счет бюджетных средств и иных стимулов привлечения инвестиций. Предлагаемые актуализированные механизмы подготовки и принятия решений предоставят реальные стимулы для придания нового импульса применению механизмов государственно-частного партнерства в нашей стране, активизации инвестирования в развитие инфраструктуры. В условиях существующего дефицита финансирования это является чрезвычайно важным для экономики нашей страны.

Подробнее с указанными и иными законопроектами можно ознакомиться на сайте house.gov.by.

Работа в округе

Встречи с избирателями и трудовыми коллективами, личные приемы граждан, взаимодействие с местными исполнительными комитетами и Советами депутатов в решении конкретных проблем граждан и регионов – важная составляющая депутатской деятельности при работе в избирательном округе.

Проведено 11 «прямых телефонных линий», организовано 15 личных приемов граждан, во время которых приняты 77 граждан и представителей юридических лиц. Рассмотрено 92 обращения. 54 раза встречался с работниками трудовых коллективов, 14 – с жителями населенных пунктов по месту проживания, 12 раз общался с избирателями дистанционно.

Проблемы людей носили, как правило, лично-бытовой характер, в большинстве случаев оказано необходимое содействие. Вопросы касались энерго- и водообеспечения, качества связи, ремонта дорог и благоустройства территорий. Много поднималось вопросов по деятельности ЖКХ. Давал разъяснения по вопросам поддержки и обеспечения жильем молодых семей, использования материнского капитала, кредитования, начисления и выплаты пенсий, использования чеков «Жилье» и «Имущество».

В отдельный блок можно вынести вопросы, касательно ценообразования (в том числе отечественных товаров). Заострялось внимание, что торговые объекты (особенно частной формы собственности) значительно подняли цены, ссылаясь на рост курсов иностранных валют и ожидаемые риски. Постоянный контроль продолжается.

Если говорить точечно, то, например, в Лаховке решили вопрос с контейнерами для мусора, в Запросье – с подсыпкой дороги, в Мокрово – с асфальтированием. Отдельного изучения требовало обращение ремесленицы из Вульки 2, которая изготавливает и продает пуховые изделия. Поскольку она занята только шесть более холодных месяцев в году, то просит и ежемесячный сбор оплачивать именно за время работы. В налоговых органах разъяснили, что женщина вправе применять налог на профессиональный доход. Слова благодарности от жителей Лахвы звучали в адрес ДРСУ-101 за решение вопроса по ремонту дороги, ведущей к местному храму, и по другим разрешенным вопросам.

Общественно-политическая деятельность

Особое внимание в работе уделяю участию в общественно-политических мероприятиях, в том числе, проводимых в округе, благотворительной деятельности, работе с молодежью и ветеранами, общественными организациями.

В рамках новогодней республиканской акции «Наши дети» посетил социально-педагогический центр Лунинецкого района и дом семейного типа в Язвинках, совместно с депутатами Палаты представителей принял активное участие в «Неделе леса», а во время республиканского субботника совместно с работниками отдела по образованию занимались благоустройством территории оздоровительного лагеря «Спутник» на берегу озера Белое. По традиции посещал отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ТЦСОН. Совместно с главой фермерского хозяйства «Юлиан» Михаилом Гриневичем приобрели и оказали отделению благотворительную помощь.

Принял участие в диалоговой площадке «Время выбора будущего» с представителями молодежи, которым впервые в жизни представилась возможность принять участие в референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Проводил уроки Памяти в учреждениях образования, информационные встречи в рабочих коллективах. Инициировал диалоговую площадку «Беларусь единая», в ГДК выступили совместно с аспирантом кафедры всеобщей истории Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, лектором Брестской областной организации общества «Знание» Сергеем Жуком.

В составе команды «Парламент» принял участие в международном турнире по мини-футболу «Кубок Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь». В рамках республиканского проекта «Время познавать Беларусь» состоялся товарищеский матч по футболу между ФК «Лунинец» и командой «Дипломат» из Минска, в составе которой сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в нашей стране, представители депутатского корпуса Беларуси, известные отечественные спортсмены и музыкальные исполнители. Его приурочили ко Дню города.

Проводил мониторинг цен на торговых объектах. Явился инициатором визита в Лунинец руководителя Представительства Нижегородской области Российской Федерации в Республике Беларусь Андрея Дудкина. Он приезжал с целью налаживания контактов для взаимовыгодной торговли с предприятиями Лунинецкого района.

Более подробную информацию о деятельности можно найти на сайте nasenya.house.gov.by, а также в социальных сетях и иных интернет-ресурсах. От себя хочу высказать слова благодарности за вашу активную позицию и конструктивные предложения по развитию региона и страны. Приглашаю вас и в дальнейшем принимать участие в обсуждении проектов законов и общественной работе. Вместе мы сможем сберечь и улучшить достигнутое, обеспечить развитие нашей суверенной страны!

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