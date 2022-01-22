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Депутат в округе: встречи и обсуждение предстоящего референдума (Лунинецкий район)

22.01.2022
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В рамках работы в округе депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня провёл на этой неделе очередные встречи в коллективах филиала “Пинские электрические сети” РУП ” Брестэнерго” Лунинецкого РЭС,  УО”Средняя школа N1 г. Микашевичи”, УО”Средняя школа N2 г. Микашевичи”, ГУО”Центр детского творчества” г. Микашевичи”.
 
Как отметил Анатолий Васильевич, обсуждались вопросы различного плана, но главным на повестке дня по прежнему остаётся проект изменений и дополнений в основной Закон страны. Видно, что людям не безразлично то, в какой стране мы будем жить завтра, каким будет наше общество. 
 
Отмечается важность эволюционного пути развития политической системы, дальнейшее планомерное выстраивание социального государства, где понятия национальной самобытности, суверенитета, духовности и патриотизма имеют определяющее значение.
 
В то же время на встречал говорилось и о социальной ответственности самих граждан нашей страны перед государством, о том, что каждый должен вносить вклад в развитие общества, хранить память о героическом прошлом белорусского народа, заботится о своём здоровье и хранить семейный ценности. Позитивно восприняты изменения ст. 36 в части права на создание политических партий и других общественных объединений для осуществления и удовлетворения политических, социальных, экономических, культурных и иных интересов в рамках правового поля Республики Беларусь
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